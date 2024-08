Religione: Fidanza, ‘tenere accesa speranza per vittime persecuzioni’

StrettoWeb

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – ?Ancora oggi più di 300 milioni di cristiani nel mondo sono perseguitati per la propria fede. In questo 22 agosto ricordiamo tutte le vittime delle violenze religiose, impegnandoci a tenere accesa una luce di speranza e libertà per i nostri fratelli”. Lo scrive sui social il capodelegazione di Fratelli d?Italia-Ecr Carlo Fidanza, copresidente dell?intergruppo per la libertà religiosa del Parlamento europeo nella IX legislatura, in occasione della Giornata internazionale per le vittime dell?odio religioso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.