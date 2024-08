ReggioRavagnese, tutto pronto per il raduno dell’Under 17

StrettoWeb

“La ReggioRavagnese comunica che in data lunedì 2 settembre, alle ore 17:30 presso la struttura della “Cittadella dello Sport”, è in programma il raduno della formazione Under 17. I ragazzi saranno a disposizione di mister Gianluca Neto Dell’Acqua e del preparatore atletico il professore Simone Polito, per iniziare un nuovo percorso entusiasmante che dovrà condurre i nostri giovani calciatori al campionato Elite, prestigiosa competizione che ci vedrà partecipare per la prima volta”.

“Un appuntamento a cui l’Asd Reggioravagnese vuole arrivare pronta e dare continuità alla trionfante cavalcata della scorsa stagione culminata con la vittoria del campionato regionale. C’è tanta voglia da parte di tecnico e squadra nel voler far bene, soprattutto per il fascino che susciteranno i derby cittadini con gli amici dell’ Admo Bocale e della Segato, che come noi rappresenteranno l’intera città di Reggio Calabria. Non resta che sostenere in maniera compatta i nostri campioncini, verso i quali crediamo tantissimo in ottica futura”, si legge nella nota del club reggino.

