La ReggioRavagnese continua la preparazione: allenamento congiunto contro il Gebbione

La ReggioRavagnese “comunica che in data sabato 24 agosto alle ore 16:30, presso l’impianto di parco Longhi Bovetto sito a Valanidi, è in programma l’allenamento congiunto con l’ASD Gebbione 2020, compagine militante nel campionato di Prima Categoria calabrese girone D”.

“Secondo test per i ragazzi di mister Misiti, utile per verificare sul terreno di gioco i progressi fatti dalla squadra in questa seconda fase di ritiro pre campionato , dove capitan Cordova e compagni stanno proseguendo a lavorare intensamente sia sul piano atletico che tattico. L’ingresso è aperto alla stampa e ai tifosi, i quali potranno avere modo di seguire da vicino la seconda uscita stagionale dei nostri Leoni amaranto”. Così in una nota il club reggino informa del nuovo test e della preparazione precampionato che prosegue.

