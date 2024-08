ReggioRavagnese, 1-1 nell’allenamento congiunto contro il Gebbione

StrettoWeb

Nel pomeriggio di ieri è andato di scena a Longhi Bovetto l’allenamento congiunto tra la ReggioRavagnese e l’ASD Gebbione 2020. Le due formazioni si sono affrontate in tre tempi da 25 minuti ciascuno, dove alla fine ne è venuto fuori un pareggio. Per la ReggioRavagnese nei primi due tempi spazio ai potenziali titolari, mentre nel terzo tempo ai giovani, che anche in questa occasione hanno avuto modo di mettersi in mostra.

A sbloccare il risultato ci ha pensato De Leon, tra il primo e il secondo tempo, ripetendosi dopo la rete messa a segno nella prima uscita con la Pro Pellaro. La replica degli avversari arriva nel terzo tempo, grazie a Pennica, bravo a farsi trovare pronto sotto porta. Tante le assenze in casa ReggioRavagnese, ma da domani si lavorerà intensamente per arrivare pronti al primo impegno ufficiale in Coppa Italia sul campo della Deliese.

