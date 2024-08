ReggioMediterranea, la linea verde sbarca in prima squadra: i NOMI dei 2007 aggregati

StrettoWeb

“La ReggioMediterranea è fiera e orgogliosa di annunciare l’aggregazione in Prima squadra dei seguenti calciatori, classe 2007, reduci dal trionfo nel campionato regionale Under 17: Alessio Caristi, Demetrio Fotia, Francesco Toscano, Matteo Pennestrì, Giuseppe D’Aguí, Enzo Laganà, Davide Nocera, Maurizio Serpa, Felice Lentini, Luca Iatì, Giovanni Caridi e Samuel Gatto”.

“Il giusto premio per questi giovani talenti, che si sono distinti sul campo in maniera impeccabile. Merito dell’ottimo lavoro svolto da mister Felice Cacurri, artefice della loro crescita calcistica e non solo. Questo percorso li ha condotti oggi ad essere parte integrante di un progetto ambizioso voluto dalla società, che da sempre valorizza al meglio i tesori del suo settore giovanile”. Così in una nota il club reggino.

