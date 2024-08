Reggio Film Fest, iniziato il conto alla rovescia per la 18ª edizione

StrettoWeb

La magia del cinema sta per avvolgere Reggio Calabria, dal 10 al 14 settembre, in occasione della 18ª edizione del ‘Reggio Film Fest, RCFF – Festival dello Stretto di Messina’. Saranno cinque giorni intensi, ricchi di proiezioni di cortometraggi e film ed eventi culturali e sociali, nelle location più prestigiose della città: l’Arena dello Stretto, l’Opera Tresoldi e Villa Genoese Zerbi.

Il Festival conferma le sue storiche sezioni, tra cui il Concorso di cortometraggi “Millennial Movie”, che vedrà in gara soprattutto giovani registi, attori e attrici, “Un libro per il Cinema” e “Cinema dentro e fuori le Mura”, il cinema che entra in Carcere.

A queste se ne aggiunge una nuova, “Cine&Vino”, per offrire un’esperienza unica che mescola la magia del cinema con la tradizione enogastronomica del territorio. La 18esima edizione sarà inoltre arricchita da altre sorprese – tra cui il nome della madrina dell’evento – che verranno rese note durante la Conferenza Stampa del 9 settembre. Tra le novità spiccano alcune anteprime nazionali speciali e l’inedita mostra ‘Mastroianni 100’, un omaggio al leggendario attore italiano, con fotografie inedite scattate dal celebre fotografo Rino Barillari.

Direttore artistico di questa edizione sarà Antonio Flamini, già consulente del Reggio Film Fest in passato Flamini è noto per l’organizzazione di numerose presentazioni e attività durante il Festival di Cannes, la Berlinale e la Festa del Cinema di Roma. Esperto di cinema italiano e internazionale, dirige diversi festival e rassegne, è consulente per festival all’estero e si occupa della promozione del cinema italiano a livello internazionale, inclusa la direzione del prestigioso Premio Cinearti La Chioma di Berenice. Collabora con importanti istituzioni del settore cinematografico, come ANICA, CNA e Film Commission.

Per le maestranze del cinema, gli addetti ai lavori e gli appassionati, saranno organizzate numerose Masterclass in scenografia, recitazione e fotografia, oltre a sessioni di formazione dedicate al Cineturismo nell’area dello Stretto, al Tax credit e all’ecosostenibilità nel settore, oltre ad altre tematiche rilevanti.

La kermesse si conferma non solo come una prestigiosa vetrina per il cinema di alta qualità, ma anche come un “ponte tra le culture dello Stretto e del Mediterraneo”, capace di promuovere il dialogo interculturale e valorizzare la diversità attraverso il linguaggio universale del cinema.

In un’emozionante serata di chiusura, il 14 settembre, verranno assegnati i rinomati Premi RCFF: alla Carriera, il Premio della Critica e i prestigiosi riconoscimenti storici, dedicati a leggende del cinema italiano come Leopoldo Trieste, Raf Vallone, Gianna Canale e Giacomo Battaglia.

Il Reggio Film Fest è patrocinato e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Calabria, da Calabria Film Commission (a valere sui fondi PAC per il Sostegno alla Realizzazione di Festival e Rassegne Cinematografiche e Audiovisive in Calabria – 2024), dalla Città Metropolitana e dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e dalla Rai.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.