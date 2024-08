Reggio Calabria, in via Milano è sempre più emergenza rifiuti | FOTO

StrettoWeb

Situazione scomoda e di degrado in via Milano a Reggio Calabria dove i residenti indignati segnalano che ieri, dopo la raccolta dei rifiuti in strada con un apposito camion d’emergenza, già in serata si trovavano nuovamente montagne di spazzatura. Probabilmente, data la zona molto popolosa, non è sufficiente la raccolta differenziata che viene fatta e l’unica soluzione possibile potrebbe essere installare i cassonetti, come già accaduto in altre zone analoghe della città.

