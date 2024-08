Reggio Calabria: al via la II edizione del Marciapiedi Music Fest

StrettoWeb

Con il Marciapiedi Musica Fest tornano i concerti dal vivo che animeranno la centralissima Piazza Carmine di Reggio Calabria per tutto agosto. Le associazioni di promozione sociale Clef ed Interzone, per il secondo anno consecutivo, hanno unito le forze per offrire un programma artistico variegato ed alternativo alle consuete proposte istituzionali.

Il Marciapiedi Music Fest prenderà il via venerdì 2 agosto con l’esibizione dei siciliani Katadeo che apriranno le danze con il loro genere afro/funky/house; sabato 3 il dj set hip-hop e R n’B di Cayro; venerdì 9 sarà dedicato alla dub music con il Rooney Sound System; sabato 10 agosto l’originale proposta folk di Ettore Castagna con Carmine Torchia e Peppe Costa; domenica 11 è la volta del punk rock irriverente dei Plastic Farm Animals; martedì 13 con l’alternative noise dei Boonekamp; mercoledì 14 agosto si riuniranno crew reggine e catanesi per una sentita Hip-Hop Night, venerdì 16 agosto la metallica proposta strumentale e sperimentale dei Gotho; domenica 18 il poetic rock di Valentina Sofio; martedì 20 il djset new wave ebm di Hunter Hellquist; venerdì 23 agosto il cantautorato elettronico di Kihm; sabato 24 agosto le sfiziose canzoni originali di Antonio Freno e gli Sfrenati e domenica 25 agosto il jazz elegante e grintoso del Cilea Quartet. Sabato 31, chiuderà la programmazione di agosto la jam session aperta a tutti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.