Reggio Calabria: Versace, Castorina e Burrone presentano R.E.D., nuovo gruppo consiliare

“In data 14.08.2024 alle ore 10.30 presso i locali di Palazzo San Giorgio e nello specifico presso il Salone dei Lampadari sarà presentata alla stampa il nuovo gruppo consiliare denominato R.E.D. (Riformisti, Europeisti, Democratici). Saranno presenti alla conferenza stampa di presentazione i Consiglierei Comunali che hanno costituito il gruppo ed ovvero Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Castorina e Filippo Burrone“. Così in una nota i tre Consiglieri annunciano il nuovo gruppo consiliare, che presenteranno domani.

Riflessioni

“In un momento in cui si palesa incontrovertibile una crisi della politica e della forma partitica con l’assenza di punti di riferimento credibili ed autorevoli a Reggio Calabria che possano guidare un percorso di rinascita nell’imminente futuro prossimo è evidente che serva un’attenta riflessione ed una conseguente azione che non ci può lasciare indifferenti a quanto sta succedendo. Da tempo si sta ragionando la necessità di superare gli schemi tradizionale di contrapposizione ideologica tra destra e sinistra a lavorare ad un progetto civico aperto ed inclusivo a tutti e che vada oltre le liturgie istituzionali del passato occupandosi dei problemi reali della nostra città”, spiegano i Consiglieri nella nota.

“La creazione di un nuovo gruppo consiliare che guardi all’Europa ed alla politica del fare è un primo step di un percorso che stiamo portando avanti tra i territori e tra la gente e che ambisce non a chiedere poltrone ma ad offrire risposte alla cittadinanza. Oggi vi è da un lato l’esigenza inderogabile di essere in prima linea sulla sfida che riguarda l’autonomia differenziata, sul bonus mezzogiorno che scade il 31 dicembre e sul monitoraggio della spesa che deriva dai fondi PNRR”.

“Dall’altro si ravvisa la necessità di portare a risultato tutte le progettualità messe in cantiere in questi anni di amministrazione comunale trasformando i cantieri in opere realizzate, puntando su turismo come motore di sviluppo del nostro territorio, provando a valorizzare le nostre infrastrutture (Porto ed Aeroporto) e contribuire a dare autorevolezza e forza all’azione politica posta in essere dal Comune più grande dell’intera Calabria”.

Per queste ragioni abbiamo deciso di formalizzare ed istituzionalizzare un percorso politico che da tempo stiamo portando avanti in difesa della nostra città e nella precisa e specifica volontà di attuare e rendere reale e visibile il programma elettorale con il quale ci siamo candidati in sostegno di Giuseppe Falcomatà costituendo ora un gruppo consiliare che è il secondo più numeroso dell’intera maggioranza. Il nostro tempo è adesso”, si chiude la nota.

