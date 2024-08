Reggio Calabria: vasto incendio tra Mulini di Calanna e Calanna Centro, strada chiusa al traffico

StrettoWeb

A causa di un incendio, al fine di prevenire danni e pericoli per l’incolumità di chi vi transita, è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada Metropolitana di collegamento tra Mulini di Calanna e Calanna Centro. Stanno lavorando per risolvere la criticità i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il responsabile dei servizi esterni del comune di Calanna.

Aggiornamenti

Il tratto di strada rimarrà chiuso fino a lunedì, in quanto ancora si verificano piccoli smottamenti dai versanti percorsi dalle fiamme. Analisi e valutazioni da parte delle autorità competenti al momento non è possibile effettuarle perché ancora sono in corso operazioni di spegnimento.

