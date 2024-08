A Reggio Calabria una strada porterà il nome di Renato Caminiti

StrettoWeb

E’ stata intitolata al professor Renato Caminiti, medico, chirurgo e autentico punto di riferimento per i pazienti e per la comunità reggina, la strada che congiunge il lungomare Italo Falcomatà alla passeggiata a mare, nei pressi del Waterfront.

Con una cerimonia sobria, che ha visto la partecipazione dei familiari, degli amici, di amministratori, di numerose persone che stimavano l’opera e l’umanità del professore Caminiti, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al presidente del consiglio comunale Enzo Marra, ha scoperto la targa che immortala, per sempre, il medico nella memoria collettiva cittadina.

“Un bellissimo momento – lo ha definito il sindaco – voluto e sentito dall’amministrazione comunale per tutto quello che ha rappresentato il professore Caminiti per la città ed il territorio metropolitano. E’ stato un simbolo di professionalità, umanità, amore per la famiglia, di impegno civile e passione per la comunità. Il tutto, fatto in una cornice imprescindibile di legalità e rispetto per le istituzioni”.

“Non c’era sicuramente bisogno di una strada per ricordare l’esempio del professore – ha aggiunto Falcomatà – perché Caminiti rappresenta e fa parte del nostro patrimonio collettivo, della nostra storia, è un pezzettino importante di un puzzle che infonde un forte senso di comunità. Lo abbiamo fatto perché lo sentiamo e perché il professore Renato Caminiti possa ancora essere fonte di ispirazioni per le giovani generazioni che si stanno affacciando alla vita, al mondo del lavoro e della professione medica e lo devono fare con serietà, passione, attenzione, amore per quello che si fa e, soprattutto, senza mai dimenticare le proprie radici”.

