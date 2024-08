Reggio Calabria, Soccer Xtreme si apre alle scuole calcio del territorio reggino

StrettoWeb

Si è chiuso nei giorni scorsi l’ottava edizione della fase estiva di perfezionamento tecnico “Off season”. Il corso della durata di tre settimane ha visto la partecipazione di diversi atleti che hanno avuto l’opportunità di allenarsi con la metodologia Soccer Xtreme. Gli atleti durante le tre settimane di corso hanno avuto modo di perfezionare le

proprie abilità tecniche attraverso allenamenti che hanno avuto sempre un obiettivo tecnico specifico. Soccer Xtreme è una realtà totalmente autonoma e autorganizzata, fondata nel 2016 da Danilo Barreca, allenatore abilitato Uefa B presso il centro tecnico di Coverciano, non ha alcun sponsor, non ha l’appoggio di nessuna società o ente

sportivo e non ha alcun finanziamento pubblico.

Dalla prossima stagione sportiva il Centro di perfezionamento tecnico Soccer Xtreme ha deciso di aprirsi alle scuole calcio del territorio reggino con l’obiettivo aiutare i giovani talenti reggini in un percorso di crescita e perfezionamento tecnico. Dal mese di settembre sarà infatti possibile organizzare degli allenamenti specifici con Soccer Xtreme presso le scuole calcio per migliorare la tecnica di base. Gli allenamenti che propone Soccer Xtreme sono ideali per atleti di un’età tra gli 8 e i 12 anni e hanno come obiettivo il miglioramento del giovane calciatore

sotto l’aspetto tecnico, tattico, fisico e mentale. Tutte le scuole calcio interessate posso chiedere un incontro con i responsabili di Soccer Xtreme per conoscere i piani di allenamento.

