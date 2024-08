Da Reggio Calabria a Siracusa: “Calciomercato L’Originale” di Sky sbarca in Sicilia | INFO

StrettoWeb

A Reggio Calabria è stato un successone. Cinque giorni a metà luglio in pieno centro, all’Arena dello Stretto, con grandi campioni del calcio italiano, opinionisti di livello e Sky Sport a mettere in vetrina le bellezze della città e della provincia. Ora, oltre un mese dopo, “Calciomercato L’Originale” torna nell’estremo sud, attraversando lo Stretto e sbarcando in Sicilia: dal 26 al 30 agosto, infatti, sarà a Siracusa.

L’evento è promosso dal Comune insieme alla società di calcio, considerata da tutti la grande favorita del girone I di Serie D, lo stesso in cui milita la Reggina. I dettagli verranno svelati nei prossimi giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.