Veronica Maya, Gianluca Impastato, Fabio Mollo: le grandi emozioni della serata finale de “I Tesori del Mediterraneo”

Cala il sipario sulla XIX edizione de “I Tesori del Mediterraneo 2024”. Dopo 6 intense giornate, in cui Reggio Calabria è stata protagonista assoluta di questa straordinaria kermesse, è il momento di tirare le somme. E il bilancio è esaltante. Una risposta eccezionale da parte del pubblico reggino che ha gremito l’Arena dello Stretto dimostrando interesse e apprezzamento oltre ogni rosea previsione anche in considerazione delle numerose iniziative presenti in città. Un segno tangibile che l’organizzazione, Natalia Spanò, presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti, e Paolo Catalano, hanno marciato, ancora una volta, nella direzione giusta con tutto il loro team: Martina, Laura e Giuseppe Catalano, Federico Aliquò, Matteo Spanò, Roberta Caputo, Martina Fanello, Ilenia Lofaro, Federica Morabito, Veronica Scopelliti, Pasquale Zumbo, , Antonella Giordano, Mario Merolillo, Giuseppe Cervasio, Paola Redi, Elisabetta Scafidi, Lorenzo Amadeo, Eleonora Caracciolo.

Macchina organizzativa complessa

Tanti professionisti per una macchina organizzativa complessa, con la direzione artistica a cura di Roberto Vecchi e Natalia Spanò, che dà vita ad una manifestazione ricca di eventi che mettono in risalto arte, cultura, moda, spettacolo, sport, società, enogastronomia, attualità, per una valorizzazione a 360 gradi di tutto ciò che di bello appartiene ai nostri territori. E poi presenze prestigiose sul palco dell’Arena, le massime autorità civili e militari, rappresentanti istituzionali e personaggi del mondo dello spettacolo di caratura nazionale.

Ultima serata presentata da Veronica Maya

Ieri ultima serata, dunque, presentata da Veronica Maya, con l’artista comico Gianluca Impastato che con monologhi e divertenti siparietti con la Maya ha riscosso enorme successo. Prima, il Talk show, moderato dal giornalista e abile presentatore Carlo Arnese, ieri dedicato a “Cultura, formazione, sport”:

Antonino Vitetta – prorettore delegato per la didattica Università Mediterranea

Fabrizio Sudano – Direttore Museo archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Simone Venier –Argento olimpico Pechino 2008 Fiamme Gialle

Giovanni Latella – consigliere delegato del Comune sport e turismo

Giuseppe Praticò – Direttore generale Reggina1914

Paolo Albino – docente di scienze motorie direttore Gym Point preparatore atletico Reggina 1914

Premiati gli equipaggi vincitori della Regata del Mediterraneo che ha regalato grandi emozioni:

Prime classificate Fiamme gialle, seconda la Città Metropolitana di Reggio Calabria, terza Ficsf Sedile fisso.

E, per il gran finale, la consegna del premio Zeus che quest’anno è andato al regista Fabio Mollo.

E adesso già si comincia a pensare alla prossima edizione che sarà la XX.

Un numero importante che decreta la bontà di questa longeva manifestazione, istituzionalizzata dalla MetroCity e storicizzata dalla Regione Calabria. Sarà un’edizione speciale celebrativa di quello che ormai è divenuto un vero e proprio brand identificativo conosciuto in tutta Italia.

Premio Zeus 2024 conferito al regista Fabio Mollo

La Motivazione

Con grande entusiasmo e profonda ammirazione, siamo lieti di conferire questo premio al giovane regista calabrese Fabio Mollo, il cui talento, passione e dedizione all’arte del cinema, hanno saputo distinguersi nel panorama cinematografico nazionale e internazionale. La sua capacità di raccontare storie autentiche e coinvolgenti, unita ad una sensibilità unica nel ritrarre le realtà sociali e culturali, hanno conquistato pubblico e critica, portando anche una nuova luce sulla nostra terra.

Fabio Mollo ha dimostrato un coraggio creativo ed una visione artistica straordinaria, riuscendo a fondere tradizione e innovazione in modo armonioso. Le sue opere, caratterizzate da una profonda introspezione ed una narrazione avvincente, riflettono una maturità artistica che va ben oltre la sua giovane età. Egli ha saputo utilizzare il mezzo cinematografico per esplorare temi complessi e universali, restituendo dignità e voce a personaggi e luoghi spesso trascurati.

Per il suo impegno a valorizzare le radici culturali della Calabria, per la sua capacità di emozionare e ispirare attraverso le sue creazioni e per il suo prezioso contributo alla cultura cinematografica, conferiamo con orgoglio il premio Zeus 2024 a Fabio Mollo, augurandogli al contempo, una carriera ricca di ulteriori successi e nuove sfide artistiche.

