Reggio Calabria, scuole inagibili. Rizzo contro l’amministrazione: “spende per concerti e non provvede alla manutenzione degli edifici”

Bufera sulle scuole di Reggio Calabria dove ben 9 plessi a 18 giorni dall’inizio dell’anno scolastico sono inagibili. Un grosso problema che ricade su studenti, famiglie e dirigenti scolastici. “A Reggio Calabria emergono situazioni di collodiana memoria. L’amministrazione comunale, da una parte spende per concerti, spettacoli di vario tipo, Achille Lauro, Mannoia, Bennato, ecc. Giornalmente partecipa trionfante a tagli di nastro di piazzette, scalinate, aree attrezzate, di recente grande enfasi é stata data all’inaugurazione del Tempietto. Dopo tanto clamore, da paese dei balocchi, il 29 agosto il Comune informa che ci sono 9 edifici comunali che ospitano scuole pubbliche che sono inagibili“, è quanto scrive sui social Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Una situazione a dir poco paradossale: da una parte si spende per spettacoli e dall’altra non si provvede alla normale manutenzione per garantire un servizio essenziale quale l’istruzione. Altro aspetto paradossale che a fronte di simili scempi non si individuino mai i responsabili sia amministrativi che politici. Non sono sufficienti “panem et circenses” per amministrare bene una cittá, ci vogliono capacitá, onestà ed una rotta da tracciare per per il proprio popolo, variabili assenti in questa amministrazione, segno di una Italia che arretra invece di avanzare. Democrazia Sovrana Popolare lo farà”, conclude Rizzo.

