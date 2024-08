Reggio Calabria, sconto di pena a marocchino condannato per rapine e aggressioni: “è tossicodipendente, reati giustificati da esigenza fisica”

StrettoWeb

La Corte d’appello di Reggio Calabria II sezione penale -Presidente dott.ssa Di Landro in accoglimento dell’istanza di continuato presentata dall’avv. Fabio Tuscano nell’interesse di Azzazi Anouar e con il parere contrario della procura generale ha ridotto di anni quattro e mesi quattro la pena inflitta che era di anni sette di reclusione ed € 2400,00 di multa per il processo ‘’ICEBERG’’ e anni dieci e mesi otto di reclusione ed € 8.000 di multa per il processo ‘’MERCATO’’ per un totale di anni diciassette e mesi otto.

Azzazi Anouar imputato attualmente nel processo SBARRE in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d’assise appello di Reggio Calabria e nel procedimento ICEBERG Azzazi rispondeva di rapina aggravata e sequestro di persona commessi in Melito di Porto Salvo mentre nel processo MERCATO di estorsione e lesioni aggravate anche dal metodo mafioso commesse in Reggio Calabria.

Scrive la Corte: che il difensore dopo aver richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia, ha addotto, a sostegno dell’istanza, la circostanza che gli illeciti contestati nelle suddette sentenze ledono tutti il medesimo bene giuridico, la sussistenza di identità spaziale e contiguità temporale fra i reati oggetto delle sentenze di cui sopra, lo stato di tossicodipendenza dell’Azzazi con la conseguente necessità di procurarsi il denaro necessario per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

La difesa allegava all’istanza il certificato di tossicodipendenza del SERT di Reggio Calabria con presa in carico dal cinque luglio duemila tredici. Scrive la Corte che in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso e che trattasi nel caso dell’istante di condotte relative a reati omogenei commessi in ambito temporale e spaziale alquanto vicini.

La Corte a scioglimento della riserva accoglieva l’istanza e dichiarava la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria ( processo MERCATO) e la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria (processo ICEBERG) rideterminando la pena in anni tredici e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila ottocento.

