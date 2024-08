Incredibile a Reggio Calabria: manomettono saracinesche di un serbatoio e lasciano parte di città senz’acqua

StrettoWeb

“Ignoti nella notte hanno manomesso, in un pozzetto, le saracinesche della condotta che alimenta il serbatoio di Aretina, inviando tutta l’acqua in zona piazza Carcere e lasciando complessi residenziali senza risorsa idrica. Nelle prossime ore i responsabili della Sorical presenteranno formale denuncia alle autorità competenti, chiedendo la vigilanza di alcune strutture strategiche per alimentare alcuni quartieri di Reggio Sud”.

Così in una nota Sorical comunica quanto accaduto nelle scorse ore a Reggio Calabria.

