Reggio Calabria, cittadini arrabbiati: “a Saracinello strade al buio e sporcizia”

La Salita Enel a Saracinello è da giorni al buio e in condizioni di degrado, suscitando lamentele e preoccupazioni tra i residenti. La mancanza di illuminazione pubblica e la sporcizia accumulata lungo la strada, fra le altre cose con la presenza di un Asilo Nido, hanno reso la zona pericolosa e poco accogliente. I cittadini hanno segnalato ripetutamente il problema alle autorità comunali, ma finora non è stato preso alcun provvedimento.

“È inaccettabile vivere in queste condizioni” ha dichiarato un residente. “La strada è buia e piena di rifiuti. Il Comune deve intervenire immediatamente”. La situazione è particolarmente critica nelle ore notturne, quando l’assenza di luce rende difficile la visibilità e aumenta il rischio di incidenti. Inoltre, la presenza di rifiuti e detriti lungo la salita rappresenta un ulteriore pericolo per chiunque si trovi a percorrerla.

I residenti chiedono un intervento urgente per ripristinare l’illuminazione pubblica e pulire la strada. “Non possiamo continuare a vivere in queste condizioni di abbandono” ha aggiunto un altro abitante. “È una questione di sicurezza e di decoro urbano”. Le autorità locali sono state informate e i residenti sperano che il problema venga risolto rapidamente per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

