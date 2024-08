Reggio Calabria, ritorna la sagra della salsiccia | INFO

StrettoWeb

Ritorna, come da consuetudine, la sagra della salsiccia promossa dall’Associazione Culturale Ricreativa “Amici del Campo”. Giunta ormai all’ottava edizione l’iniziativa, che si svolgerà presso il piazzale antistante lo stadio “Nino Lo Presti” di Gallico Superiore, prevede l’esibizione di gruppi e artisti del territorio che, grazie alla loro bravura e professionalità, riescono a riempire le piazze facendo cantare e ballare tutti i presenti.

Si partirà il 22 agosto alle ore 22.00 con i GLUECKNERS, per poi proseguire il 23 con il concerto di PEPPE SAPONE, il 24 con il grande CECÈ BARRETTA e il 25 Alfio Lombardi con l’orchestra all’italiana Renzo Arbore tributo. Non solo musica, però, per l’attesa festa di Gallico Superiore. Gli stand e le delizie delle nostre cuoche sapranno soddisfare i desideri enogastronomici di quanti vorranno accompagnare il divertimento con un panino con la salsiccia locale.

Il luna park con diverse attrazioni per grandi e piccini completa un’offerta culturale e di spettacolo che l’associazione ha sempre voluto perseguire per donare al territorio momenti musicali di spensierato divertimento.

