Reggio Calabria: ripulita dopo la segnalazione di StrettoWeb, la Strada Ferrata 3 a San Gregorio

Dopo la segnalazione di StrettoWeb la Strada Ferrata 3 a San Gregorio, periferia sud di Reggio Calabria, è stata ripulita dai rifiuti. Un lettore di StrettoWeb specifica: “ringrazio la redazione per aver pubblicato l’articolo ed avere messo in moto il servizio che doveva essere giornaliero. Ringrazio anche Ecologia oggi che anche il giorno di Ferragosto ha effettuato il servizio mancante da 10 giorni e che dopo il vostro articolo hanno raccolto una piccola parte in Strada Ferrata 3 San Gregorio. Anche i buoni servizi devono essere segnalati e si spera siano continui. Buona giornata“.

