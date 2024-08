Reggio Calabria, rifiuti non raccolti in centro: pioggia, disagi e marciapiede completamente invaso

StrettoWeb

A Reggio Calabria tornano i gravi problemi dell’emergenza rifiuti. Anzi, in realtà non se ne sono mai andati. Un po’ di “tregua” con Teknoservice – pur restando le tantissime discariche abusive – ma dall’avvento di Ecologia Oggi la raccolta non è mai decollata, con problemi frequenti sin dall’inizio, lamentele dei cittadini, servizio a singhiozzo e la pioggia di questi giorni a peggiorare la situazione.

Un cittadino ha segnalato la brutta situazione in Via Possidonea, dove risiede un supermercato. Che, va specificato, conferisce i rifiuti regolarmente. La raccolta, però, non avviene da giorni, e la pioggia di ieri ha provocato disagi e degrado, impedendo al cittadino stesso di poter percorrere quel tratto sul marciapiede.

Non una bella situazione in pieno centro, a pochi metri dal Castello Aragonese, uno dei luoghi maggiormente visitati dai turisti, che in questi giorni stanno invadendo il centro storico, soprattutto in zona Museo. E la colpa, in questo caso, non può assolutamente essere imputata ai cittadini, sfruttati spesso come alibi. Il supermercato non ha responsabilità, è la raccolta che non avviene con frequenza.

