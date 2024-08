Reggio Calabria, i “ragazzi” della 5E del Volta del 1984 si ritrovano dopo 40 anni dal diploma: “una favola d’altri tempi”

StrettoWeb

La storia che ci accingiamo a raccontarvi inizia 40 anni fa, nei mitici anni ’80 e precisamente nel 1984, anno del Diploma di 28 adolescenti che, dopo aver trascorso insieme un quinquennio di studi, si apprestavano a vivere “la giungla” della vita ed abbandonare il mondo ovattato della scuola.

Frequentavano la 5 E al Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria e il giorno 02 Agosto 2024 presso l’abitazione di uno di loro si sono ritrovati, quelli disponibili, dopo 40 anni di distacco, nei quali hanno intrapreso strade e carriere differenti e affrontato le gioie e i dolori a cui la vita ci sottopone.

Simpaticamente hanno creato anche un loro slogan e logo personale dal valore identificativo e significativo per l’equilibrato connubio tra il passato, rappresentato da un libro, e il presente, rappresentato da una sorridente emotion dal nome suggestivo di EPPIS con il doppio significato di Felice (Happys) ed E. PPI. Sempre.

Questa storia crediamo sia meritevole di menzione per tanti fattori fra i quali, grazie a Dio, si sono ritrovati tutti e che in una società sempre più orientata alla fredda comunicazione virtuale dei social, ridona speranza e forza nel coltivare e vivere una sana e calorosa comunicazione reale, fatta di caldi abbracci che nessun contesto virtuale può replicare e sostituire. Un augurio per altri 40 anni e oltre a questi “evergreen” della simpatia ed allegria.

Elenco della 5 E del Liceo “A.Volta” di Reggio Calabria 1984

Arena Lillo, Azzarelli Maria Grazia, Barbaro Luisa, Barreca Paola, Caccamo Loredana, Callea Lilly, Canale Giovanna, Cogliandro Nino Donato Ciccio, Esposito Marisa, Faggiano Antonella, Battaglia Nadia, Geria Giancarlo, Latella Antonio, Lo Giudice Maria Rosa, Lorenti Pietro, Lucisano Adolfo, Mangiola Carmela, Mazzara Alessandro, Miriello Giuseppe, Neri Giovanni, Pensabene Giancarlo, Praticò Luciano, Romeo Gennaro, Romeo Paolo, Scarfone Domenico, Scarfone Pietro, Violi Maurizio.

