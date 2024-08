Reggio Calabria, raccolta straordinaria del Centro di Solidarietà “Alberto Marvelli”

StrettoWeb

“Il Centro di Solidarietà “Alberto Marvelli – OdV” ha come finalità fondamentale la passione per l’educazione, ispirata alla grande tradizione cristiana. È dentro questa grande finalità che si colloca il sostegno a tante famiglie che la povertà aggredisce ogni giorno, oscurando il senso della positività della vita. Proponiamo a giovani e giovani–adulti di donare un poco del proprio tempo settimanale, magari il tempo libero, per offrire a chi ha più bisogno quello che ciascuno ritiene di poter donare”.

“Ogni mese i volontari del CdS A. Marvelli, grazie alla collaborazione con l’Ass. Banco Alimentare della Calabria, supportano circa 100 famiglie della nostra città, portando loro non solo il soccorso alimentare, ma la possibilità di essere ascoltate e la speranza che nasca un’amicizia che liberi dalla disperazione della solitudine. La molla che motiva tutto questo è la misteriosa gioia che nasce dal dono. Sono diversi gli studenti, gli universitari ed anche adulti che, ogni settimana, si recano a casa di queste famiglie, incontrandole nel loro bisogno, nelle loro difficoltà, consapevoli che la prima povertà è la solitudine, la mancanza di rapporti e di legami”.

“Di recente abbiamo vissuto un momento di difficoltà, data dal fatto che Banco Alimentare non riusciva a fornire gli alimenti offerti, a causa di inaspettati rallentamenti del programma FEAD. Questo fatto rischiava di lasciare tante famiglie sguarnite dei necessari beni primari di consumo. Noi soci abbiamo capito che questa situazione di crisi poteva servire per sollecitare la nostra creatività e per educare gli altri alla coscienza del valore del dono e del reciproco soccorso. Così a fine giugno abbiamo coinvolto in una raccolta straordinaria di beni alimentari alcune associazioni, le famiglie e i bambini di alcune scuole primarie della città: Insieme per fare, Children Family Size, Mago di Oz. Abbiamo potuto vedere come la generosità e la solidarietà sono vivissime nel cuore della nostra gente e come c’è sempre una risposta oltre ogni previsione. Abbiamo potuto assistere al gesto di offerta di tante persone che sono venute per caso a sapere del bisogno straordinario che si era creato e addirittura alcune scuole hanno programmato per il prossimo anno un corso di educazione alla solidarietà e alla gratuità”.

“È proprio vero che il bisogno provoca sempre la nostra e altrui libertà, certi che si può sempre scommettere sulla propria umanità e su quella altrui, perché come dice lo scrittore Bernanos in un suo famoso romanzo, “ogni uomo conserva sempre la possibilità di amare“. Così in una nota Demetrio, Andrea e Giuseppe, volontari CDS Alberto Marvelli.

