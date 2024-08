Reggio Calabria, il Prof. Ferrara all’European Mathematical Society a Granada

StrettoWeb

Il 12 e il 13 luglio 202,4 si è svolto a Granada l’European Council 2024 dell’European Mathematical Society, al quale ha ufficialmente preso parte nella qualità di Full Member Italian Delegate il Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università Bocconi di Milano.

L’occasione è stata particolarmente importante per saggiare e acquisire informazioni circa le “tendenze” in atto, riguardanti gli scenari che si profileranno in ambito internazionale (con un perimetro, in primis europeo) nei prossimi anni per quanto concerne la Matematica nel suo complesso anche alla luce della diffusione massiva dell’Intelligenza artificiale. Il risultato più importante che è stato raggiunto con riflessi importanti per l’Italia e il suo Sistema universitario e della Ricerca in ambito scientifico-matematico, ha riguardato la scelta della prossima sede istituzionale per il Congresso europeo del 2028: l’Università di Bologna è stata scelta quale Sede ospitante per il 10th Congress of the European Mathematical Society che si terrà dal 17 al 21 luglio 2028. La sede di Bologna ha riportato 50 preferenze contro le 9 dell’altra Sede proponente l’Università di Londra (UK).

Intelligenza artificiale

Un tema più volte richiamato, come anzidetto, è stato quello all’Intelligenza Artificiale e della Data Science, domini che in ambito EMS sono ritenuti molto prossimi alla Matematica in senso lato. Questo aspetto apre scenari molto interessanti non solo per quanto concerne l’ambito della ricerca, ma soprattutto, quello della didattica e della formazione nei prossimi anni che a vari livelli (non solo universitario) interesseranno le future generazioni a livello globale. Il Prof. Ferrara è stato audito in quanto ritenuto tra i massimi esperti internazionali in ambito “Explainable Artificial Intelligence” ossia dell’Intelligenza Artificiale “spiegabile”. La “due giorni” di lavoro si è conclusa con la candidatura dell’Università di Lisbona quale sede per ospitare l’EMS Council del 2025.

