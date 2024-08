Reggio Calabria, proseguono i preparativi per il Primo Palio delle Contrade: info, percorso e navette

StrettoWeb

Proseguono a pieno ritmo i preparativi per il Primo Palio delle Contrade, organizzato gratuitamente dalla Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve, sotto la guida di don Giovanni Gattuso e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana e Consiglio Regionale della Calabria. L’evento si terrà domenica 1 settembre, con inizio del corteo storico alle ore 18:00 da Piazza Prumo.

Domani sera, al Cric, le sei contrade si ritroveranno nuovamente per continuare le esercitazioni dei giochi rinascimentali, in vista della grande sfida. Le prove di abilità saranno fondamentali per aggiudicarsi il prestigioso Primo Palio delle Contrade, un’opera unica realizzata dallo scultore Giuseppe Gattuso.

Percorso e servizi navetta gratuiti di ATAM

Il Palio prenderà il via da Piazza Prumo, con un corteo storico che si dirigerà verso Cannavò, dove si terranno gli spettacoli della serata. Tra duelli di cavalieri, esibizioni di artisti del fuoco e sbandieratori, il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera d’altri tempi. A condurre l’evento saranno due presentatori d’eccezione, Vincenzo Malacrinò e Simona Alescio. Lungo il percorso, i partecipanti potranno anche gustare piatti tipici e dolciumi presso le locande, taverne e osterie appositamente allestite, per vivere appieno l’atmosfera storica.

Per agevolare la partecipazione, l’Atam di Reggio Calabria garantirà dei servizi navetta gratuiti, con la prima corsa in partenza alle ore 17:15 dal piazzale del Cedir e dal piazzale di Condera, con corse continue per tutta la durata dell’evento.

