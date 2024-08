Reggio Calabria, le precisazioni di Hermes alla segnalazione del cittadino

StrettoWeb

In merito all’articolo pubblicato oggi su StrettoWeb, relativo alla segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria, Hermes Servizi Metropolitani precisa che a tutti coloro che si erano prenotati da mesi, in un periodo festivo – che ha poi visto la chiusura dell’ufficio, come tutte le strutture che normalmente chiudono per ferie – è stato annunciato lo spostamento dell’appuntamento nell’arco di pochi giorni con ampio anticipo e con la stessa identica formula con cui avevano ottenuto la prenotazione (con due modalità: digitale via mail o telefonica). Se qualcuno si è recato sul posto nei pomeriggi di agosto, evidentemente non ha letto l’email, non ha risposto al telefono o non ha ricevuto la modifica per qualche altra differente problematica.

Quando ha ricevuto le prenotazioni degli utenti, nei mesi scorsi, la Hermes non conosceva ancora le date di chiusura degli uffici. Date che ha conosciuto successivamente, preavvisando per tempo gli utenti. La Hermes ci tiene a ribadire la vicinanza e la comprensione ai cittadini e chiede agli stessi la medesima attenzione.

