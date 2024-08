Reggio Calabria e Ponte Calopinace, l’alternativa proposta all’idea attuale

StrettoWeb

“Ponte Calopinace, certamente un’odissea, ma forse non tutti i mali vengono per nuocere (come si suole dire). Difatti, ci chiediamo per quale motivo debba essere installato un ponte carrabile e non un semplice ponte pedonale e per le bici, identico a quello già proposto e in uso tra il Water Front e la zona del lido comunale”. Questa nota è stata scritta da Nava Domenico, dell’Associazione Culturale “Sensazioni Emergenti”. La proposta è un’alternativa nata alla luce dell’ennesimo blocco dei lavori, dopo la rescissione con la ditta che aveva in gestione i lavori.

“Sicuramente sarebbe un’installazione meno complessa e certamente utile a collegare i due lembi di lungomare, ma anche per proteggere da mezzi invadenti la zona a ridosso, visto che è un’area di relax, utile per una passeggiata e una sosta salubre. Oltretutto, il collegamento stradale con la parte del polo lineare sud è già attivo, basta inserirsi dal ponte attuale del Calopinace per arrivare al sottopasso di via Luigi Galvani, (nei pressi del circolo sportivo Crucitti) che permette agevolmente di accedervi (e di proseguire verso tutta la zona lineare sud senza però incidere sull’area naturale contigua al Ponte da costruire)”.

“Concludendo riteniamo nell’ambito della discussione nata per le ultime vicissitudini, che un ponte di semplice collegamento, sarebbe una soluzione sia economica che solidale con l’idea di un lungomare contiguo alla pinetina del polo lineare sud, da poter vivere senza lo smog di mezzi automobilistici, ma totalmente in equilibrio con l’ambiente mare e natura. Sperando possa essere un suggerimento utile, ringraziamo per l’attenzione concessa”.

