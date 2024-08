StrettoWeb

Una pericolosissima voragine è presente sul Viale Messina a Reggio Calabria e precisamente vicino al Piazzale Botteghelle. La profonda buca crea un serio pericolo per gli automobilisti o per i motociclisti che percorrono la via che per altro è molto trafficata essendo una zona residenziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.