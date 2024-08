Reggio Calabria, perdita idrica in Via Marina (da ieri). E il Comune chiede di non sprecarla…

StrettoWeb

Reggio Calabria è senz’acqua da mesi e il problema, secondo chi dovrebbe gestire e non è in grado, è la siccità. Che c’è, senza dubbio, ma che si trasforma in alibi quando ci si rende conto che di acqua, per fornire degnamente i cittadini, ce n’è. Poi però la città è piena di zone con condotte vecchie, guasti e perdite. E qui, la colpa, non è dei cittadini.

Due giorni fa la segnalazione di una perdita a Piazza Indipendenza. Oggi, ancora peggio, sul Lungomare, tra un lido e l’altro. La perdita idrica permane ininterrotta da ieri, fuoriuscendo da un tombino e creando gravi problemi ai passanti – specie con passeggini – ma anche pedoni, in modo particolare la sera quando non si vede bene. Un gran peccato, quasi un delitto, a pensare a chi poi non ha acqua nelle abitazioni e si sente dire – anche dal Comune stesso, che firma ordinanze – che l’acqua non va sprecata e che c’è la siccità.

Mesi fa Falcomatà richiamava una famiglia che lavava l’acqua in una fontana pubblica. Uno spreco, senza dubbio. Ma oggi, la responsabilità di queste perdite, è tutta sua e della sua amministrazione. Insomma, i servizi ai turisti che non esistono e di cui parlava Cannizzaro esaltando le code al Museo. Che non sono merito del Sindaco. Il quale però si prende i meriti. Perché magari non prova a “prendersi i meriti” delle perdite idriche. Lì, sì, il merito è tutto suo.

