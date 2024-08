Reggio Calabria, ennesima grossa perdita d’acqua: “strada distrutta e pericoli per le persone”

StrettoWeb

“Da diversi giorni ad Arangea, precisamente all’incrocio della diramazione Irto, c’è una grossa perdita d’acqua che, oltre ad aver praticamente distrutto il già precario manto stradale (impedendo correttamente la svolta all’interno della suddetta diramazione Irto) con i conseguenti rischi per pedoni ed automobilisti, fa disperdere il prezioso liquido. Il che non è affatto bello visto i tempi di siccità che corrono”.

E’ questo il contenuto di un messaggio arrivato alla redazione di StrettoWeb da parte di un cittadino di Reggio Calabria. Ad Arangea, zona sud della città, c’è questa perdita (come si può vedere nella foto in alto), che va ad aggiungersi alle tante già segnalate in questi giorni, unitamente ai guasti che hanno praticamente paralizzato il centro storico.

