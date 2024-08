Reggio Calabria, il parcheggio sotto il viadotto Cardinale Portanova è “vergognoso”: rifiuti e auto abbandonate | FOTO

StrettoWeb

“Vi scrivo per chiedervi di denunciare la vergognosa situazione del parcheggio pubblico sito sotto il viadotto Cardinale Portanova. Ormai dalle scorse Feste Mariane è stato trasformato in una discarica abusiva oltre che in un parcheggio di auto abbandonate prive di assicurazione”. E’ la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria, che ci scrive allegando all’email una serie di foto eloquenti, che inseriamo a corredo.

L’emergenza rifiuti in città non si è mai risolta negli ultimi anni, ma fino a qualche mese si poteva essere più fiduciosi – forse – ragionando nel medio-lungo periodo. In queste settimane, però, la situazione è peggiorata e le segnalazioni pullulano, così come sempre accaduto.

