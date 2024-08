Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio la presentazione del Festival “Cilea”

StrettoWeb

Continuano gli eventi dell’Estate Reggina. Dopo il successo di RadiCi, ancora in corso di svolgimento all’Arena dello Stretto, è già tempo di presentazioni per il Festival “Cilea”, la kermesse dedicata alla musica classica e lirica programmato dall’Amministrazione comunale reggina e finanziato con il Distretto Culturale del Pn Metro Plus.

Domani mercoledì 21 agosto alle ore 11.00, nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, sarà presentato il programma del nuovo evento che accompagnerà l’estate della Città dello Stretto fino alla fine del mese di agosto.

All’incontro con la stampa saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore Carmelo Romeo, il Consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio ed il Direttore Artistico Alessandro Tirotta.

