Reggio Calabria, la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie alla Solenne Investitura dell’Ordine Costantiniano

La città di Reggio Calabria accoglierà sabato 12 ottobre, presso la Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima Assunta in Cielo, la Solenne Investitura dei nuovi Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano.

L’antico Ordine Equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire all’Imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, è pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo nelle opere di Assistenza Sociale ed Ospedaliera.

Per la prima volta la città di Reggio Calabria ospita una Solenne Investitura dell’Ordine Costantiniano; la Delegazione Calabria, ormai da anni, è costantemente attiva su tutto il territorio regionale con iniziative benefiche rivolte alle famiglie meno abbienti con una particolare attenzione verso tutti i centri che accolgono sempre più gente bisognosa. L’arrivo, nella città in riva allo stretto, di S.A.R. la Principessa Beatrice testimonia l’attenzione della Casa Reale per questa Investitura ed il forte radicamento della Delegazione calabrese in tutto il territorio regionale.

Ad annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Dott. Aurelio Badolati, delegato vicario. Per questa straordinaria occasione, che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale, la Delegazione Calabria ha previsto una serie di iniziative culturali anche in previsione dell’autorevole partecipazione di cavalieri e dame provenienti da diverse regioni del Paese.

