Reggio Calabria, ordinanza di non potabilità dell’acqua a Croce Valanidi

StrettoWeb

Continua l’emergenza idrica a Croce Valanidi, quartiere della zona sud di Reggio Calabria. Un guasto a una elettropompa avvenuto ieri ha lasciato la zona completamente a secco d’acqua, costringendo le autobotti a rifornire le abitazioni nonché il serbatoio principale. Oggi il problema persiste, ma si sta lavorando per sostituire la pompa e risolvere l’inconveniente. Intanto, proprio perché sono le autobotti a rifornire il serbatoio, l’acqua che arriva nelle case non è potabile. Così il Sindaco Falcomatà ha firmato un’ordinanza di non potabilità dell’acqua.

L’ordinanza integrale

“Il Sindaco

Premesso che:

A causa del perdurare del grave periodo di siccità e il concomitante aumento dei consumi della risorsa idrica hanno recentemente determinato uno stato di emergenza idrica nel comprensorio della località di Croce Valanidi ed in considerazione delle difficoltà riscontrate dagli operatori del comparto idrico al fine di risolvere, nell’immediatezza, la problematica descritta che ha comportato l’impossibilità di garantire, con regolarità, l’erogazione dell’acqua a tutte le utenze;

Per i succitati motivi, il nuovo gestore della risorsa idrica So.Ri.Cal. S.p.a., provvederà a garantire il rifornimento del Serbatoio di Croce Valanidi con rifornimenti eccezionali effettuati mediante l’impiego di idonee autobotti;

Visto il Decreto Legislativo n° 31 del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto Decreto Legislativo n. 18 del 23.02.2023;

Considerata l’esigenza di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico – sanitarie, di interdire provvisoriamente la potabilità dell’acqua nelle zone di Via Croce Valanidi, Via Figurella, Via Trapezi, Via Trapezoli, Via Longhi Bovetto e contrada Bovetto, nelle more di attuazione dei necessari interventi al fine di ripristinare il regolare approvvigionamento al menzionato Serbatoio in località Croce Valanidi.

Considerato che per le argomentate motivazioni, fintanto che perdurerà il suddetto periodo emergenziale non potranno essere garantiti gli standard di conformità ai sensi del D. lgs. 31/2001 e s.m.i. della risorsa idrica erogata;

Visto l’art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n° 267/2000, in base al quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nelle zone in premessa.

Il Settore “13 Manutenzione” congiuntamente al gestore SO.Ri.Cal. S.p.A. provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.