Reggio Calabria, Open Day della Scuola Calcio “Simone Neto Dell’Acqua” | INFO

“Il 30 agosto, a partire dalle ore 17:00, la Scuola Calcio Simone Neto Dell’Acqua, in collaborazione con la società ASD ReggioRavagnese 1960, organizza un Open Day aperto a tutti i bambini nati tra il 2012 e il 2019. L’evento rappresenta un’opportunità unica per le famiglie di poter conoscere lo staff tecnico e le strutture recentemente rinnovate”.

“Il nuovo campo da calcio polivalente, progettato per ospitare diverse attività sportive, sarà a disposizione dei giovani partecipanti per un pomeriggio all’insegna del sano divertimento e dello sport. Per i genitori sarà allestita un’area ristoro, dove potranno rilassarsi mentre i loro figli si divertono sul terreno di gioco. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e per chi desidera avvicinare i propri figli a questo sport meraviglioso in un ambiente accogliente e professionale. Vi aspettiamo numerosi, non mancate”. Così in una nota il club reggino.

