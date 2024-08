StrettoWeb

Come ogni estate, è tempo di rimpatriate anche a Reggio Calabria. I vecchi compagni di scuola si rincontrano, approfittando del rientro dei fuorisede in agosto. La VB del Liceo Scientifico “Vinci” si ritrova ogni anno, sempre in questo periodo, e lo stesso ha fatto quest’anno.

Adesso sono ben 31 anni dal diploma, ma i sorrisi, i ricordi e l’amicizia rimangono intatti nonostante il tempo che passa.

