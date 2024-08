Reggio Calabria, nascondevano contanti in mutandine, vasi e cassetti: ottengono la restituzione di 290 mila euro su 390 mila sequestrati | DETTAGLI

StrettoWeb

Durante una perquisizione domiciliare e personale a carico di una famiglia originaria di Natile di Careri, In data 2 luglio 2024 i Carabinieri della compagnia di Locri, coadiuvati da quelli di Platì e Careri e supportati dai cacciatori di Calabria hanno rinvenuto ingente quantità di denaro contante e altri titoli ritenuti di illecita provenienza. La perquisizione si è poi estesa nelle adiacenze dell’abitazione ove gli stessi operanti rinvenivano una pressa idraulica metallica, comunamente utilizzata per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’ufficio di procura di Locri, in persona della Dott.ssa Currao, originariamente ne convalidava il sequestro estendendo lo stesso anche ai conti postali intestati ai componenti del nucleo familiare degli indagati, nonchè a tutti i rapporti finanziari, tra i quali un buono fruttifero di 82.000 euro e uno di 20.000 euro. L’attività investigativa veniva dunque convalidata dall’ufficio di Procura con decreto di sequestro probatorio e con richiesta di emissione sequestro preventivo trasmessa al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Andrea Bonato che la accoglieva integralmente.

Nello specifico venivano sequestrati a carico di A.P. somma contante pari 20.000 euro, detenuta nel cassetto della propria stanza da letto, nonchè rapporti finanziari per un totale di 21.000 su conto corrente postale e 2.300 euro su postepay evolution; a carico di A.F. somma contante pari a 8.700 euro, occultata da indumenti intimi; a carico di A.M. e A.A. e A.P. denaro contante per 102.000 euro occultati in un vaso di ceramica, un buono fruttifero da 82.000 euro, un buono fruttifero da 20.000 euro, conto corrente con 82.500 euro, conto corrente con saldo 19.000 euro, conto corrente con saldo 10.300 euro, una postepay evolution con saldo 19.000 euro ed una di euro 3.300, un altro conto corrente con saldo 3.500 euro.

Gli indagati sono stati assistiti dagli avv. Alessandro Bavaro, del foro di Reggio Calabria, Caterina Oliva e Lorenzo Strangio del foro di Locri, i quali hanno proposto riesame ed ottenuto l’accoglimento e la restituzione di quasi tutto quanto caduto in sequestro, fatta eccezione dei 102.000 euro per i quali è stato confermato il solo sequestro preventivo, mentre il decreto di sequestro probatorio era stato integralmente annullato grazie ad una corposa produzione documentale dimostrativa di come gran parte del denaro fosse lecitamente detenuto e nonchè di lecita provenienza.

A carico di uno degli indagati nel gennaio scorso, durante un’altra perquisizione, i militari avevano rinvenuto droga di vario genere nonché armi da guerra, tra le quali mitragliatrici uzi in uso all’esercito israeliano. Il Tribunale del riesame, confermando il solo seuqestro del denaro contante di 102.000 euro a carico di A.M. ha disposto al restituzione di tutte la altre somme agli aventi diritto, tra i quali rientrano quali terzi interessati S.P. e S.M., entrambi assistiti dall’avv. Alessandro Bavaro.

