Reggio Calabria ai piedi del suo Museo, domenica dai grandi numeri: “ci scusiamo, presto importanti novità”

StrettoWeb

Domenica dai grandi numeri al Museo Archeologico di Reggio Calabria, in questo mese di agosto sempre molto produttivo in termini di ingressi, visite e turisti. “Nella giornata di domenica 18 agosto, 2.600 ingressi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il direttore Fabrizio Sudano ringrazia tutti i visitatori per aver scelto il MArRC questa domenica d’agosto e ringrazia il personale del museo per il prezioso servizio reso quotidianamente. Ci scusiamo per eventuali disagi legati alla grande affluenza di questi giorni. Presto, importanti novità che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi”.

Così in una nota social il Museo si dice entusiasta dei numeri registrati, si scusa per qualche disagio legato alle grandi affluenze e annuncia importanti novità per il futuro prossimo. Con i nuovi voli e i turisti in aumento, l’obiettivo del Museo è quello di far registrare grandi numeri non soltanto ad agosto, ma tutto l’anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.