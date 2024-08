Reggio Calabria: motoraduno all’Arena dello Stretto, più di 300 i partecipanti

StrettoWeb

La manifestazione voluta e organizzata dall’associazione Red and gold e condotta da Mariangela Zaccuri. La soddisfazione del consigliere comunale Mario Cardia. Sono arrivati da tutt’Italia per l’esposizione motoristica organizzata dall’associazione Red and gold all’Arena dello Stretto Ciccio Franco a Reggio Calabria.

Oltre trecento i partecipanti provenienti da tutta Italia che hanno potuto ammirare le bellezze di Reggio Calabria. Gli organizzatori dell’evento esprimono grande soddisfazione e ringraziano il consigliere Mario Cardia che ha contribuito fattivamente al successo dell’iniziativa.

“È stata una bellissima festa. Un motivo d’attrazione in più – ha affermato sul palco dell’Arena il consigliere comunale Mario Cardia -. Ringrazio i promotori di questa bellissima iniziativa, in particolar modo Alessandro e tutti coloro che si sono spesi per questo splendido evento con centinaia di bellissime moto che hanno impreziosito il nostro centro cittadino. Una bellissima iniziativa, prosegue Cardia, condotta magistralmente da Mariangela Zaccuri che merita il supporto delle istituzioni territoriali, ringrazio anche tutti i rappresentanti delle scuderie reggine che hanno riservato una splendida accoglienza ai tanti visitatori che hanno affollato la città”.

La serata è stata impreziosita dall’esibizione del gruppo musicale Bertè Sister’s Band con Elena Franzo’ e Simona Smeriglio, dal gruppo STRANGE HEADS live band e dallo spettacolo pirotecnico di Chiara Grasso.

