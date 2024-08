Reggio Calabria, Mons. Morrone incontra alcuni poeti del territorio

StrettoWeb

Una delegazione dei poeti del nostro territorio che ha ideato il concorso nazionale “Poesia per la pace”, giunto alla II^ edizione, è stata ricevuta da S.E. l’Arcivescovo di Reggio Calabria mons. Fortunato Morrone e dal Vicario arcivescovile padre Pasqualino Catanese. I poeti presenti hanno ribadito la volontà di schierarsi apertamente a favore della Chiesa cattolica che, attraverso l’incessante preghiera di Sua Santità Papa Francesco, ribadisce costantemente il fermo no alla guerra come risoluzione dei conflitti tra le nazioni.

La delegazione composta da : Antonino Cotroneo, Franco Donato, Alfredo Iatì, Pat Porpiglia, Giovanni Suraci, Francesco Tassone, Orsola Toscano e Ilda Tripodi, ha invitato, anche a nome del Presidente della giuria, padre Giuseppe Sinopoli e del Presidente onorario Francesco Malara, Sindaco del paese ospitante, Santo Stefano in Aspromonte, S.E. e il Vicario a presenziare presso la pinetina di Gambarie, il prossimo 27 agosto, a partire dalle ore 10,00, alla cerimonia di premiazione del concorso di “Poesia per la Pace”. Il concorso nell’edizione 2024, ha raggiunto il lusinghiero dato di ben 82 partecipanti. Nel corso dell’incontro, che si è svolto presso la Curia Arcivescovile, i poeti hanno precisato che con la loro azione intendono smuovere le coscienze del mondo della cultura, oggi inspiegabilmente assente nel dibattito sul drammatico tema della pace e intendono altresì invitare gli intellettuali ad uscire allo scoperto e assumersi la responsabilità di un impegno civile per affiancare Sua Santità Papa Francesco, senza strumentalizzazioni di sorta, nella sua incessante presa di posizione a favore della Pace. La giornata di riflessione e di proposta programmata a Gambarie vedrà, come nella precedente edizione, la partecipazione di poeti di diversa estrazione sociale e di giovani ed anziani, che intendono prodigarsi, al di là di ogni steccato ideologico, affinché il messaggio di Pace si radichi e germini speranza.

