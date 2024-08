Reggio Calabria: i Matia Bazar incantano Oppido Mamertina

StrettoWeb

I Matia Bazar incantano Oppido Mamertina. Il concerto, organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune oppidese, è stato un vero e proprio successo. In tanti, sfidando le bizze del meteo, hanno riempito la piazza del paese per rivivere gli anni della Dolce vita ed emozionarsi sulle note di Vacanze romane, magistralmente interpretata da Silvia “Luna” Dragonieri, dal 2017 nuova voce di uno dei gruppi che hanno contribuito a scrivere pagine indelebili della musica leggera italiana.

Così, la serata è scivolata via al suono di indimenticabili brani come “Ti sento”, “Cavallo Bianco” o “Solo tu”. Un misto di tradizione ed innovazione apprezzata dal pubblico di Oppido Mamertina e dai tanti turisti che hanno promosso, a pieni voti, un progetto musicale nato nella metà degli anni ’70 e che, nonostante i mutamenti, è sempre rimasto fedele ad un’identità che ha consacrato i Matia Bazar nell’Olimpo della canzone d’autore. Belle armonie e la voce possente di Silvia Dragonieri hanno fatto il resto.

La soddisfazione del Sindaco di Oppido

“Siamo onorati di poter ospitare questo evento – ha affermato sul palco il sindaco di Oppido – tutto questo è stato possibile grazie alla Città Metropolitana, al sindaco Giuseppe Falcomatà e al vicesindaco Carmelo Versace che è anche un nostro concittadino. Siamo contenti soprattutto per questo splendido pubblico che nonostante le avversità del meteo non ha smesso di applaudire e divertirsi, contribuendo attraverso questo evento a rafforzare quei valori identitari della nostra comunità che proprio in queste occasioni si consolidano”.

“Il cartellone degli eventi estivi programmati dalla Città Metropolitana conferma, dunque, la bontà delle scelte fatte dall’amministrazione che, anche attraverso i grandi spettacoli e l’intrattenimento, punta a rendere sempre più attrattivo il comprensorio ed ognuno dei suoi bellissimi borghi”, rivela la Metrocity in una nota.

