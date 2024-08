Reggio Calabria, un lettore indignato: “il degrado di una città inizia dall’indifferenza dei suoi cittadini”

StrettoWeb

“La Piazza Rotonda, una delle aree centrali della nostra amata Reggio Calabria, è oggi l’emblema del degrado urbano e della mala gestione amministrativa. Un luogo che secondo il decoro civile dovrebbe rappresentare spazio di aggregazione e di vita cittadina, è invece discarica a cielo aperto, con vetri rotti e rifiuti di ogni genere a presidiare l’ area. Questo stato di abbandono non è solo il risultato di un’amministrazione comunale inerte, ma anche di un sistema di gestione dei rifiuti che non risponde alle esigenze della città“. E’ quanto afferma un lettore di StrettoWeb, Mattia Modafferi.

– Un Progetto Incompiuto e Abbandonato – Qualche tempo fa, l’amministrazione comunale annunciava con enfasi un progetto di riqualificazione che avrebbe dovuto coinvolgere diverse piazze, inclusa la Piazza Rotonda. Un progetto finanziato con fondi pubblici che prometteva di trasformare l’area in uno spazio rinnovato e funzionale. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa. Dopo una fase iniziale di lavori, durante la quale sono state smontate parti della piazza, il progetto è stato improvvisamente interrotto. I cantieri sono stati abbandonati, lasciando la piazza in uno stato deplorevole peggiore di prima. I fondi destinati al completamento dell’opera sono scomparsi, e i cittadini si ritrovano ora con una piazza devastata e nessuna spiegazione plausibile. Questo è il modus operandi che sembra caratterizzare troppi progetti nella nostra città: si vince l’appalto, si inizia a lavorare per giustificare l’uso dei fondi, e poi si abbandona tutto, lasciando i cittadini con il danno oltre alla beffa”.

“Una Piazza Trasformata in Discarica – Quello che resta oggi della Piazza Rotonda è un triste esempio di abbandono. Il solo cestino presente è ormai un cassonetto improvvisato, utilizzato per qualsiasi tipo di rifiuto, dalla spazzatura domestica alle bottiglie vuote. La pavimentazione è ora disseminata di vetri rotti, che rappresentano un pericolo costante per chiunque passi di lì, adulti e bambini, o animali che siano”.

“Un Servizio di Nettezza Urbana Assente – Oltre al fallimento amministrativo, “Ecologia Oggi”, l’azienda incaricata della gestione dei rifiuti, si è dimostrata totalmente inadeguata. Nonostante i cittadini paghino una TARI tra le più alte del paese, il servizio di nettezza urbana è praticamente inesistente. Ho personalmente contattato più volte “Ecologia Oggi” per segnalare lo stato disastroso della piazza, ma le mie richieste sono rimaste inascoltate. Questa assenza di risposta non è solo una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, ma anche una chiara violazione dei doveri contrattuali da parte di un’azienda che sembra interessata solo a incassare, senza preoccuparsi di fornire il servizio per cui è pagata”.

“Un Appello alla Responsabilità – Questa situazione non può e non deve essere tollerata. È inaccettabile che una piazza centrale di Reggio Calabria venga lasciata in queste condizioni, e che chi è stato incaricato di curarla e mantenerla pulita continui a ignorare le proprie responsabilità. La mia denuncia non è solo un atto di protesta, ma un invito a tutti i cittadini a prendere coscienza di ciò che sta accadendo e a richiedere con forza che la nostra città venga gestita con la cura e l’attenzione che merita”.

“Non si tratta di un semplice problema di decoro urbano, ma di rispetto per i cittadini, per i soldi pubblici spesi male e per il futuro della nostra comunità. Non possiamo più accettare che l’abbandono e l’indifferenza diventino la norma a Reggio Calabria. L’abbandono di un luogo è il riflesso dell’indifferenza di chi lo abita”.

