Reggio Calabria, che caos sui lavori sul Ponte Calopinace: “urgono risposte chiare sulla sorte dell’opera”

L’amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha avviato, con un provvedimento di diffida e messa in mora, la procedura di rescissione in danno nei confronti dell’Impresa Cataldo Torchia srl a cui, nel mese di marzo dell’anno 2021, erano stati consegnati i lavori di realizzazione del ponte nel tratto antistante la foce del Calopinace da consegnare nei successivi 180 giorni. Tale notizia ha creato enorme confusione e la necessità di sapere cosa è realmente successo. Il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” scrive sui social: “da quasi un anno abbiamo inviato una richiesta di accesso agli atti al settore competente. Era evidente che ci fossero grossi problemi di cui la cittadinanza non era al corrente”.

“Tra solleciti e silenzi”

“Il ponte di collegamento tra il lungomare e il parco lineare, appaltato il 31 luglio alla ditta Torchia Cartaldo, doveva essere completato in 120 giorni. 20 metri circa di lunghezza, 12 di larghezza, 1.90 di altezza. Un’inezia con le tecnologie odierne. E invece errori, misteri, silenzi, sospensione dei lavori ripetute e continuative, risposte evasive, tentativi di sminuire il problema. Il nostro sollecito del 2 agosto 2024 al responsabile prevenzione corruzione e sicurezza è stato riscontrato a stretto giro, dalla segretaria generale, che ha richiesto al settore LLPP di provvedere con urgenza alla richiesta di accesso agli atti del Comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori, al fine di “assicurare il principio di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”. Fino ad oggi però non c’è stato nessun seguito da parte del settore interessato. Tutto tace”, rimarca il Comitato.

“Aspettiamo di avere qualche notizia precisa su quale sarà la sorte di questa opera”

“E adesso, dopo neanche un mese dalla riunione straordinaria degli associati, con tanto di provocatoria torta per la non festa di compleanno, finalizzata a tenere alta l’attenzione su questa opera strategica per i residenti e per tutta la città, la doccia fredda del comunicato stampa dell’assessore au lavori pubblici, relativo all’avvio della procedura di rescissione del contratto. Sorgono spontanee tante domande. Che cosa è successo? Perché la ditta non sta mantenendo l’impegno preso? E se la rescissione si concretizza si dovrà fare un altro bando? Con i lunghi tempi previsti dalle normative? O l’amministrazione tenterà un affidamento con procedura negoziata per velocizzare i tempi? Aspettiamo di avere qualche notizia precisa su quale sarà la sorte di questa opera. Abbiamo sperato fortemente che le peripezie di questo ponticello, durate troppo tempo, finissero, ma evidentemente c’è ancora da soffrire”, conclude il Comitato.

