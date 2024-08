Reggio Calabria, come procedono i lavori al Granillo e al PalaCalafiore? Le ultime

StrettoWeb

A Reggio Calabria si lavora sui due impianti sportivi più grandi e importanti della città, lo stadio Granillo e il PalaCalafiore. Da mesi si procede ad ammodernare, attraverso interventi strategici, le strutture che ospitano storicamente – e innanzitutto – Reggina e Viola, ma anche altre squadre o eventi. Quest’anno, ad esempio, la cavalcata della Domotek Volley. Ma a che punto sono i lavori?

Al Granillo è quasi tutto ultimato. Sostituiti i seggiolini nella Tribuna coperta, sostituito il tabellone e non solo, rimangono da installare soltanto le torri-faro. Non sarà un lavoro immediato, o comunque precedente all’esordio della Reggina domenica contro la Vibonese. E’ necessario, infatti, un montatore specifico e l’impresa sta prendendo contatti con chi monta le torri. I tempi, tuttavia, non sono neanche lunghissimi e si conta entro novembre, o comunque fine anno, di concludere il tutto.

Al PalaCalafiore la situazione è simile. Anche lì quasi tutto completo, con l’installazione delle telescopiche, dei canestri e di tutti i lavori previsti. Ora è in corso l’intervento per l’efficientamento energetico, con il cambio delle luci, tutte LED. Si sta già lavorando, mentre a ottobre verrà montato il cubo. C’è grande attesa per l’annunciata amichevole della Nazionale italiana. Per questo, per permettere una fine dei lavori certa, si è posticipata la sfida di qualche mese. Anziché novembre, è probabile che gli azzurri di Pallacanestro siano di scena in città per febbraio. Seguiranno aggiornamenti.

