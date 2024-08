Reggio Calabria: incuria e degrado nell’area di Botteghelle

StrettoWeb

“Doveva rappresentare un luogo di rinascita e di sviluppo della città, invece oggi, una struttura che sarebbe dovuta servire per dare sfogo alla mobilità, versa in condizioni di degrado e di abbandono. Recentemente è stato appiccato il fuoco a delle erbacce rischiando di mandare in fumo l’intera struttura”. E’ questo lo sfogo di una lettrice di StrettoWeb relativamente alle condizioni di degrado in cui versa l’area di Botteghelle a Reggio Calabria.

“È possibile che, chi di competenza, non riesca a programmare le attività di manutenzione e di messa in sicurezza di una struttura così importante, realizzata con soldi pubblici, dov’è il senso di responsabilità del bene comune? I preposti, pur pagati per svolgere i propri compiti e ruoli, perché non si preoccupano della loro mansione? Noi cittadini ci poniamo delle domande e qualcuno dovrebbe fornirci le risposte, ma quest’ultime spesso non arrivano, basta guardare le foto” conclude la lettrice.

