Reggio Calabria, incontri di storia moderna promossi dall’associazione Anassilaos

Con una lezione del Prof. Salvatore Bottari, Ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, sul tema “Garibaldi, note per un profilo biografico” che si terrà giovedì 29 agosto alle ore 18,00 presso la Sala Garcilaso de la Vega del Castello Aragonese, nell’anniversario della “Battaglia dell’Aspromonte” (29 agosto 1862), prende avvio una serie di incontri promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca “Pietro De Nava”, nell’ambito delle manifestazioni di Reggio Estate 2024, dedicati a fatti ed eventi di storia moderna e contemporanea, che si avvalgono del Patrocinio, oltreché del Comune di Reggio Calabria, di quello dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dell’ Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea.

Il successivo giovedì 5 settembre, sempre presso la Sala Garcilaso de la Vega del Castello Aragonese, si terrà l’incontro con il Prof. Andrea Mammone, Docente di storia all’Università La Sapienza di Roma, già docente alla University of London, a proposito del volume dello stesso Autore, di recente edito da Mondadori, avente per titolo “Il mito dei Borbone. Il Regno delle Due Sicilie tra realtà e invenzione”, un saggio di particolare pregio che cerca di spiegare il perdurante mito, soprattutto nel Mezzogiorno, della spodestata dinastia. Il successivo 12 settembre, presso la Pinacoteca Civica, il Prof. Giuseppe Caridi, storico, già Ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, nonché Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria terrà una lezione sul tema “Ferdinando I (Ferrante) d’Aragona, re di Napoli” (1424 -1494) nel 6^ Centenario della nascita del sovrano aragonese al quale lo studioso reggino ha dedicato una importante biografia di recente peraltro insignita del premio “Città di Amantea” promosso dal locale Rotary Club.

L’ultimo incontro di storia del mese di settembre sarà ancora una volta ospitato giovedì 19 settembre presso la Sala Garcilaso de la Vega del Castello Aragonese. Il Prof. Giulio Tatasciore, professore a contratto presso l’Università di Salerno, dove insegna Storia moderna nonché professore a contratto all’Università Roma Tre, dove insegna Storia dell’Ottocento: imperi, nazioni e rivoluzioni, terrà una lezione sul tema “Il brigantaggio: immaginari sociali e narrazioni”. Agli incontri porteranno i saluti la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava; il Dott. Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Anassilaos; il Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria; la Dott.ssa Angela Puleio, Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria; il Dott. Vincenzo De Angelis, Presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria dell’ Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. A condurre e moderare gli incontri del 29 agosto e 5 settembre il Dott. Fabio Arichetta, Deputato Storia Patria per la Calabria e responsabile Anassilaos del Centro Studi Storici “Rosario Romeo”.

