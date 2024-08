Reggio Calabria: la III B del Liceo Classico Campanella si ritrova dopo 40 anni

StrettoWeb

Ritrovarsi dopo 40 anni dagli esami di maturità. È successo ieri sera a Reggio Calabria ai ragazzi della III B del liceo classico Tommaso Campanella. Due di loro, purtroppo, non ci sono più e sono stati ricordati con affetto e commozione. I ragazzi della III B maturati il 1984 hanno voluto ritornare ai tempi dell’adolescenza. Ritornare per un giorno ragazzi recuperando la gioia e la spensieratezza come se il tempo non fosse mai passato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.