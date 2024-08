Reggio Calabria, l’idea di un Festival della musica Folk calabrese all’Arena dello Stretto: “tradizione da non perdere”

StrettoWeb

“L’estate reggina secondo il nostro pensiero, manca purtroppo del connotato più importante che possa consentire alla città di Reggio, di consegnare parte della nostra cultura ai turisti e non solo. Ci riferiamo in particolare alle nostre tradizioni musicali, che potrebbero e dovrebbero essere il contorno di un periodo di vacanza e di opportunità serali, utili a svagare il nostro animo e nello stesso tempo riempirlo di sensazioni, con la nostra tradizione popolare. Per cui sarebbe interessante sviluppare nel nostro territorio, l’opportunità di manifestazioni canore con l’inclusione dei vari gruppi folcloristici della nostra Calabria”. E’ quanto afferma in una nota l’Associazione Culturale “Sensazioni Emergenti”, Domenico Nava.

“L’opportunità sarebbe da vivere per tutto il periodo estivo, magari realizzando un festival tutto Calabrese (e perché no anche coinvolgendo la prospiciente costa siciliana e i suoi gruppi folk), che possa riempire le serate sul nostro lungomare, nel teatro naturale dell’Arena “Ciccio Franco”. Ma certamente dovrebbe essere presente, con i diversi gruppi folk, nel periodo di settembre in occasione della festività della Madonna della Consolazione”.

“Sarebbe il modo migliore per rivivere sia la cultura artigianale della città e della provincia, su un palco che possa essere vetrina dei nostri artigiani, quanto dell’esperienza musicale del folk cittadino e della provincia. Ci auguriamo che magari questa opportunità, possa già nascere pur con una modesta anticipazione nelle prossime festività di settembre 2024, ma soprattutto che possa diventare nel tempo un fondamentale di ogni nostra estate reggina”.

