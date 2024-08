Reggio Calabria, i dipendenti della Metrocity accolgono con favore il rinvio dell’esame del regolamento sul nuovo orario di lavoro

StrettoWeb

“Proseguono le riunioni di delegazione trattante per la definizione del regolamento inerente la gestione dell’orario di lavoro per il personale dipendente”. E’ quanto afferma Adolfo Romeo, delegato Cisl Fp ai rapporti politici e sindacali Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Una nuova riunione si è svolta alla presenza della parte pubblica, delle O.O. S.S. e della Rsu, che si sono confrontate sull’ordine del giorno per addivenire ad una soluzione che avvicini le due posizioni. Per il momento il nuovo orario proposto dall’Amministrazione viene respinto al mittente. Infatti, su richiesta del segretario generale della CISL- FP Vincenzo Sera, con l’accordo di tutte le altre OO.SS presenti, la richiesta di rinvio è stata accolta dalla Presidente della delegazione trattante Dott.ssa G. Attanasio: l’esame del regolamento è slittato pertanto a data da destinarsi”, rimarca la nota.

“La Rsu riunitasi già nei giorni scorsi per la disamina della tematica di fondamentale importanza per i dipendenti, a maggioranza assoluta, aveva bocciato il nuovo orario di lavoro e attraverso la voce del coordinatore, Elena Festa, in sede di trattativa, presieduta dalla dott.ssa Giuseppina Attanasio, aveva espresso insoddisfazione per l’attuale stato della proposta, auspicando che la trattativa porti ad una soluzione favorevole alle esigenze dei lavoratori consentendo una più agevole conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il tutto si è svolto, peraltro, in locali privi di aria condizionata, tanto che il Direttore Generale ci ha invitati a seguirlo nella sua stanza per una formale e amichevole disquisizione”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.