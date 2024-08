Reggio Calabria: si reca alla Hermes per un incontro prenotato da maggio, ma arriva sul posto e scopre la beffa

StrettoWeb

“Uffici chiusi”. E’ la “scritta-beffa” che un cittadino di Reggio Calabria è stato costretto a leggere, suo malgrado, davanti alla sede della Hermes Servizi Metropolitani di Via Padova. Quasi non ci credeva, ma era tutto vero. E non perché non fosse diritto chiudere gli uffici per mezza giornata in questo periodo, ma semplicemente perché oggi, 20 agosto, nel primo pomeriggio, era il giorno e l’orario indicato affinché il cittadino stesso si recasse nella sede, per l’incontro prenotato con la società.

Era il 15 maggio, oltre 3 mesi fa. Con ampio preavviso, la Hermes aveva confermato per oggi l’incontro prenotato dal cittadino. Arrivato sul posto, come concordato, la scoperta sconvolgente: gli uffici sono chiusi e così l’utente è stato costretto a tornare a casa, visibilmente arrabbiato. Così ha contattato la redazione di StrettoWeb e ha raccontato il tutto, con tanto di immagini eloquenti. Il giorno di prenotazione (15 maggio) e la data di oggi, nel primo pomeriggio, per l’incontro. Così come, in un’altra immagine, il cartello con la scritta: “fino al 30 agosto solo orario mattutino”.

Una vergogna tutta in salsa reggina, l’ennesima. Ma poi non ci si stupisce quando ci si ricorda che la partecipata è in mano al Comune di Reggio Calabria, la cui Amministrazione riesce a superarsi, ogni giorno di più.

